Le port d’Oran a enregistré un léger recul de l'activité commerciale au premier semestre de l'année en cours, marquée par la réduction de la moitié des effectifs dans le cadre de mesures de prévention et de lutte contre la pandémie du coronavirus.

Le volume des importations et des exportations au cours des six premiers mois de l'année en cours a atteint 4.890.734 tonnes contre 4.943.070 au cours de la même période en 2019, soit une baisse de 52.336 tonnes, selon la cellule de communication de l’Entreprise portuaire d'Oran (EPO).

Le volume importations a enregistré une augmentation de 3,17 pour cent (4.655.517 tonnes contre 4.551.093 t) au cours de la même période de l’année dernière. Les importations ont porté sur les céréales, les aliments pour le bétail, les huiles végétales, le bois, le sucre roux et autres, selon la même source. Les importations de céréales ont augmenté d'environ 7 pour cent passant de 1.473.606 au cours du premier semestre 2019 à 1.575.964 tonnes au cours de la même période de l'année courante.

Par ailleurs, les importations d'aliments pour le bétail ont augmenté de plus de 198 pour cent avec 630.803 tonnes importées contre 211 294 t, selon les statistiques de l'EPO. Par contre, les exportations à partir du port d'Oran ont diminué de plus de 50% pour atteindre 195.217 tonnes au cours du premier semestre de cette année contre 391.877 tonnes au cours de la même période en 2019.

Les exportations sont constituées de matériaux solides et liquides dont le ciment, les produits d'acier, les huiles utilisés. L'activité des conteneurs a vu au cours des six derniers mois le chargement et le déchargement d'environ 811.000 conteneurs contre environ 859 000 conteneurs au cours de la même période de 2019. L’Entreprise portuaire d'Oran a opté, dans le cadre des mesures de prévention contre la pandémie de Covid-19, pour la réduction de 45 pour cent de ses effectifs qui comptaient plus de 2 340.

Cette réduction s'est limitée aux personnels administratifs et aux agents de soutien et épargnant les agents des services techniques et de sécurité et les dockers.