28 % des hommes de 35 à 50 ans seraient atteints d'ostéopénie, le stade précurseur de l'ostéoporose, selon une étude américaine.

L'ostéoporose est souvent considérée comme une maladie qui accompagne la ménopause. Mais des chercheurs en santé du sport de l'université du Mississipi (Etats-Unis) ont cherché à savoir si les hommes pouvaient également être touchés par une perte osseuse. Ils ont donc mesuré la densité minérale osseuse (DMO) au niveau du rachis lombaire et du col du fémur de 173 adultes âgés de 35 à 50 ans. LE SPORT PROTÈGE PLUS LES FEMMES QUE LES HOMMES

Les résultats de cette étude viennent d'être publiés dans le journal de l'American osteopathic association. Ils montrent que sur les 173 participants à cette étude, 23 hommes (28 %) et 24 femmes (26 %) souffraient d'ostéopénie (le stade qui précède l'ostéoporose) au col fémoral. 5 hommes (6 %) et 2 femmes (2 %) souffraient déjà d'ostéoporose au niveau de la colonne lombaire.

Fait étonnant : alors que le sport est considéré comme un facteur de prévention important chez les femmes, il ne semble pas protéger les hommes de l'ostéopénie. Dans cette étude, les hommes qui faisaient du sport plus de 20 fois par semaine souffraient plus d'ostéopénie que les autres. Sans doute parce que les autres facteurs de risque (prise de médicaments anticacide, alcool, tabac...) n'ont pas été pris en compte.