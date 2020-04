Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé mardi soir la prolongation de la fermeture des écoles, des Universités et des centres de formation professionnelle et ce, dans le cadre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation du Coronavirus.

L'annonce a été faite lors d'une rencontre entre le Président Tebboune et des représentants d'organes de presse nationaux. Le Président de la République avait ordonné, le 12 mars dernier, la fermeture des écoles des trois cycles d'enseignement, ainsi que des Universités et établissements de la formation professionnelle, jusqu'à la fin des vacances de printemps le 5 avril prochain afin d'éviter la propagation du coronavirus. La décision concerne aussi les établissements de formation relevant du secteur de la Formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que les écoles coraniques, les zaouias, les classes d'alphabétisation et tous les établissements éducatifs privés et les jardins d'enfants.