L'audience s'est déroulée au siège de la présidence de la République. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum a eu un entretien avec M. Le Drian. L'entretien, qui a eu lieu au siège du ministère des Affaires étrangères, a été l'occasion pour les deux ministres d'examiner «l'état des relations de coopération entre les deux pays et les voies et moyens de leur renforcement». MM. Boukadoum et Le Drian ont procédé, également, à «un examen approfondi» des questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation en Libye et au Mali.