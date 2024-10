Le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a regagné, mercredi en fin d'après-midi, Alger en provenance du Sultanat d'Oman après une visite d'Etat de trois jours dans ce pays frère et une visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte, pays frère.

Le Président de la République a été accueilli, à son arrivée à l'aéroport international Houari-Boumediene, par le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), et le directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem. Il est à rappeler que les deux visites du Président de la République en Egypte et au Sultanat d'Oman s'inscrivent dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération et de la concertation.