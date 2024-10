La Fondation Salima Souakri est une organisation humanitaire algérienne dédiée à améliorer la vie des enfants et des communautés vulnérables. Fondée par Salima Souakri, ancienne championne de judo et figure emblématique du sport algérien, cette fondation s’engage activement dans des actions de soutien aux enfants malades, à l'éducation, et à la santé dans les zones défavorisées d’Algérie. Une Mission Axée sur la Solidarité et l’Empathie

La mission principale de la Fondation Salima Souakri est de venir en aide aux enfants qui souffrent de maladies graves ou qui vivent dans des conditions de précarité. Inspirée par les valeurs de solidarité et d’empathie, la fondation vise à offrir un soutien moral, financier, et logistique aux familles et aux enfants qui traversent des situations difficiles. Elle s’engage aussi à promouvoir l’accès à l’éducation et aux soins de santé pour tous, en particulier dans les régions éloignées où ces services sont souvent limités.



Principales Actions et Projets de la Fondation:



Soutien aux Enfants Malades

La fondation s'investit dans l’accompagnement des enfants atteints de maladies chroniques comme le cancer, les maladies cardiaques et d'autres pathologies lourdes. Elle collabore avec des hôpitaux et des cliniques pour financer les traitements et offrir un soutien émotionnel aux enfants et à leurs familles.



Promotion del’Éducation

Consciente de l'importance de l'éducation pour briser le cycle de la pauvreté, la Fondation Salima Souakri organise des distributions de fournitures scolaires et propose des programmes de soutien éducatif dans les zones défavorisées. Elle s'assure que chaque enfant ait accès aux ressources nécessaires pour poursuivre sa scolarité.

Aide Humanitaire et Urgente

Lors de catastrophes naturelles ou de crises sociales, la fondation intervient pour fournir une aide d'urgence aux familles touchées. Cela inclut la distribution de denrées alimentaires, de vêtements, et de produits de première nécessité pour les populations affectées.

Sensibilisation et Éducation à la Santé

En collaboration avec des professionnels de santé, la fondation mène des campagnes de sensibilisation pour éduquer le public sur l’importance de la prévention et des soins de santé de base. Elle organise aussi des journées de dépistage médical pour permettre aux communautés isolées d’accéder à des soins.



Impact et Reconnaissance

Depuis sa création, la Fondation Salima Souakri a touché des milliers de vies et est devenue un modèle d'engagement humanitaire en Algérie. Grâce à la générosité des donateurs et au dévouement de ses bénévoles, elle a réussi à créer un réseau d’entraide qui inspire d’autres initiatives humanitaires dans la région. Les témoignages de familles reconnaissantes témoignent de l'impact

positif de la fondation, et Salima Souakri elle-même reste une figure de résilience et d'inspiration pour beaucoup. La Fondation Salima Souakri démontre l’importance d’une solidarité active pour améliorer les conditions de vie des enfants et des familles en difficulté. En alliant sport, compassion, et humanitaire, Salima Souakri a prouvé que les actions individuelles peuvent avoir un effet durable sur la société.

