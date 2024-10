Le CHU Fatouma Bourguiba en Tunisie a accueilli un workshop innovant dédié au traitement par micro-ondes des nodules thyroïdiens. Organisé par le service d’imagerie médicale et le service d’ORL et de chirurgie cervico-faciale, cet événement a exploré les dernières avancées et techniques dans ce domaine crucial.

Des experts de renom, tels que le professeur Ahmed Zrig, professeur hospitalo-universitaire en imagerie médicale, et le Dr Saïd Mahmoudi, directeur de l’hôpital Chihids Mahmoudi de Tizi Ouzou en Algérie, ont participé à cet atelier. Le Dr Jamel Koubaa, professeur universitaire, a également contribué aux échanges. Les discussions ont porté sur les indications et les aspects techniques du traitement par micro-ondes, en se concentrant sur les nodules thyroïdiens et les adénomes parathyroïdiens.

Sous la direction experte du Dr Saïd Mahmoudi, les participants ont eu l’opportunité d'explorer en profondeur des cas cliniques variés, mettant en lumière son rôle essentiel dans l’animation de cet atelier. Dr Mahmoudi a guidé les discussions, encourageant une analyse critique des situations présentées et stimulant des échanges fructueux entre les professionnels. Son approche pédagogique a permis aux participants de non seulement comprendre les aspects techniques du traitement par micro-ondes, mais aussi d’intégrer ces connaissances dans leur pratique clinique. Grâce à ses conseils avisés et à son expertise, les participants ont pu enrichir leur compréhension des défis et des solutions possibles en matière de traitement des nodules thyroïdiens, renforçant ainsi leur confiance dans l'application de ces techniques innovantes.

Les professionnels de santé ont également bénéficié d’un atelier pratique sur le traitement des nodules thyroïdiens, dirigé par le Dr Mahmoudi et le Dr Ahmed Zrig .Cet atelier a proposé une approche pratique, permettant aux participants d’acquérir des compétences concrètes sur cette technique de pointe.

Cet événement a représenté une occasion inestimable pour les professionnels de la santé de se former et d’échanger sur des méthodes de traitement innovantes. Avec le Dr Saïd Mahmoudi en tant qu'invité d'honneur et expert, cet atelier a été un moment enrichissant pour tous, offrant une chance unique de découvrir les dernières avancées en matière de traitement des nodules thyroïdiens.

Le traitement des nodules thyroïdiens est essentiel en médecine endocrinienne, car ces formations peuvent être bénignes ou malignes. La gestion commence par un diagnostic précis, souvent par échographie et biopsie. Les options de traitement incluent l'observation active pour les nodules bénins, des médicaments pour réguler la fonction thyroïdienne, et le traitement par micro-ondes, une technique minimale invasive qui réduit la taille des nodules sans chirurgie. En cas de suspicion de cancer ou de symptômes gênants, une intervention chirurgicale peut être nécessaire. Un suivi régulier est crucial pour surveiller l'évolution des nodules et ajuster le traitement en conséquence.