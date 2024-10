Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, entame mardi une visite d'Etat

au Sultanat d'Oman, pays frère.La visite du président de la République au Sultanat d'Oman s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de fraternité, de coopération

et de concertation entre les deux pays frères.

Le président de la République devrait recevoir un accueil solennel de la part de son frère, le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq au Palais royal "Al-Alam" à Mascate.

Après la cérémonie d’accueil solennel, les deux parties tiendront des discussions pour échanger les vues sur nombre de questions de la Oumma, notamment celles concernant la région et les dossiers d’actualité internationale. Les discussions devraient être élargies aux délégations des deux pays.

Le président de la République est arrivé lundi au Sultanat d'Oman, en provenance de la République arabe d'Egypte, pays frère. Il a été accueilli, à son arrivée à l'Aéroport international de Mascate, par le Sultan d'Oman, Haitham ben Tariq. Le président de la République, avait rencontré à Mascate, des membres de la communauté algérienne établie au Sultanat d'Oman, et ce dans le cadre de la tradition perpétuée par le président de la République lors de ses visites à l'étranger, pour écouter les préoccupations de la communauté nationale à l'étranger. Lors de cette rencontre, le président de la République a écouté les préoccupations des membres de la communauté nationale établie dans ce pays frère concernant plusieurs domaines, notamment l'investissement, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique et les transports.