Les travaux de la 12e session de la réunion du Comité directeur du Mécanisme africain de coopération policière (AFRIPOL) ont débuté, hier à Alger, avec à l'ordre du jour l'examen des moyens de renforcer la coopération en matière de sécurité et de développement.

Les participants examineront, deux jours durant, "les moyens d'améliorer la stratégie sécuritaire d'AFRIPOL pour relever les défis sécuritaires auxquels le continent est confronté", ainsi que "le rapport relatif aux activités concrétisées par AFRIPOL en 2023-2024".

La rencontre sera également l'occasion de voir comment "renforcer les moyens de communication essentiels à l'échange d'informations entre les membres d'AFRIPOL".

Il sera aussi question des moyens de développer les capacités de ce mécanisme à faire face à la criminalité sous toutes ses formes.

Dans une allocution prononcée à l'ouverture des travaux, le Directeur général de la Sûreté nationale (DGSN), Ali Badaoui, a souligné "l'engagement des pays africains à réaliser la sécurité, la paix et le développement durable dans le continent", appelant à "poursuivre les efforts pour la mise en œuvre de la stratégie de l'Union africaine (UA) visant à lutter contre le terrorisme et toutes les formes de criminalité organisée qui menacent la sécurité, la stabilité et la prospérité du continent". Cette réunion "intervient dans un contexte exceptionnel", a relevé M. Badaoui, soulignant la nécessité pour tout un chacun de "faire montre de vigilance face aux défis, enjeux et menaces sécuritaires que connaît le continent africain actuellement, notamment le terrorisme, le crime organisé transfrontalier,

la cybercriminalité et la migration clandestine". Il a mis l'accent, dans ce sillage, sur "l'impératif de conjuguer les efforts et de renforcer la coopération policière sur la base de la concertation, du dialogue constructif, de la solidarité et de l'échange d'expériences, d'expertises et des meilleures pratiques pour relever les multiples défis auxquels le continent est confronté".

Le DGSN a, dans ce contexte, mis en avant le rôle de l'Algérie dans le renforcement de la coopération avec AFRIPOL, à travers "l'appui multiforme" qu'elle apporte à ce mécanisme depuis sa création, au service de la coopération policière africaine, rappelant qu'AFRIPOL '"s'est vu attribuer un siège doté de toutes les structures essentielles selon les normes internationales à la hauteur de ses missions".

Pour sa part, le Directeur exécutif d'AFRIPOL, Jalel Chelba, a appelé à "renforcer la coopération et mobiliser les moyens nécessaires pour relever les défis auxquels le continent africain est confronté, notamment la criminalité organisée transfrontalière, le terrorisme et la cybercriminalité", insistant sur "l'impératif de coordonner les efforts et d'échanger les expériences et les expertises".

