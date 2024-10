Le ministre du Tourisme et de l’artisanat, Mokhtar Didouche, a plaidé, lundi depuis la wilaya de Djanet, pour l’intensification des opportunités de promotion du tourisme saharien, à l'effet d'impulser le secteur du tourisme dans les wilayas du Sud du pays.

"Il appartient aux responsables et partenaires du secteur du tourisme d’œuvrer à l’intensification des opportunités de médiatisation du tourisme saharien à l’effet d’impulser le tourisme dans les régions du Sud du pays", a souligné M. Didouche lors de sa visite de travail dans la région.

Mettant en valeur les potentialités touristiques dont regorge cette jeune wilaya du pays à même d’assurer le succès de la saison touristique saharienne 2024/2025, le ministre a, à ce titre, mis l’accent sur la nécessité d’accorder les facilités nécessaires aux artisans pour prendre part aux différentes manifestations et expositions internationales à l'effet de promouvoir les atouts d’artisanat que recèle l’Algérie.

"La perle du Tassili N’Ajjer renferme un riche patrimoine d’artisanat d’où l’importance de le préserver", a indiqué M. Didouche, avant d’appeler à la formation des artisans en vue d’assurer la pérennité de ce legs et l’encouragement des associations artisanales activant dans cette wilaya.

Mettant à profit sa tournée dans la wilaya de Djanet, le ministre a présidé, en présence des autorités locales, une cérémonie de remise des autorisations d’exploitation à deux nouvelles agences de tourisme et de voyages avant de suivre un exposé faisant le point sur la situation du secteur du tourisme et de présider une rencontre avec les responsables des agences de tourisme et de voyages.

Cette rencontre a été mise à profit par les responsables pour soulever une série de question dont notamment la suggestion d’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne Rome (Italie) à Djanet (Algérie) et la révision du billet de voyage de la desserte Paris (France) et Djanet.

En réponse à ces questions et autres, le ministre a soutenu que ces préoccupations requièrent la coordination avec d’autres secteurs, avant d’ajouter que le secteur du tourisme de la wilaya connaît, à la lumière des facteurs encourageants, une "avancée" qu’il appartient aux propriétaires des agences de tourisme et de voyages de fournir davantage d'efforts pour promouvoir le tourisme saharien.

Poursuivant sa tournée dans la région, M. Didouche a visité le musée de Djanet, ses pavillons et composantes, anciens objets, pierres, objets fossiles, espèces faunistiques et floristiques ayant peuplé la région, en sus du volet culturel traitant les anciennes civilisations.

De même, il s’est enquis du guichet unique composé des divers partenaires du secteur du tourisme et de l’artisanat, et du visa de régularisation prônée par l’Etat en direction des touristes étrangers désirant se rendre aux régions touristiques de Djanet, avant de visiter le centre de l’artisanat de Djanet.

Le ministre du tourisme et de l’artisanat a, au terme de sa visite dans la région, inspecté la zone touristique "Djorf Amoud",(60 km du chef-lieu de wilaya), où il a pris connaissances d’un camp touristique monté par un opérateur touristique privé.