Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Fayçal Bentaleb, a présenté, mardi à Alger, un exposé devant la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN), sur le budget sectoriel pour l'exercice 2025.

Lors de cet exposé, le ministre a précisé que le secteur avait bénéficié, dans le cadre du projet de loi de finances PLF 2025, d'"affectations financières estimées à 836,209 milliards de DA", précisant que cette enveloppe budgétaire "permettra de concrétiser les objectifs fixés conformément aux missions assignées au secteur".

Et d'ajouter que ce budget est réparti sur quatre (4) programmes relatifs à l'appui et à la promotion de l'emploi, en consacrant 56,84 % du budget global à ce programme, tandis qu'un taux de 42,23% du budget global est dédié au système de protection sociale.

Le programme de l'administration générale et de l'inspection générale du travail ont bénéficié des taux respectifs de 0,49 % et de 0,44 % du budget sectoriel, selon le ministre.

Concernant les prévisions sur les retenues non fiscales destinées au financement des organismes de la sécurité sociale au titre de l'année 2025, M. Bentaleb a précisé que le montant à recouvrer était de l'ordre de 2029,175 milliards de dinars.

En vue de renforcer les sources de financement et de contribuer aux équilibres financiers de la Caisse nationale des retraites (CNR), le ministre a mis en exergue les dispositions législatives contenues dans le PLF 2025, dont "l'investissement de l'excédent de trésorerie au niveau des organismes de la sécurité sociale", ainsi que "l'augmentation à 3% de la contribution de solidarité applicable aux opérations d'importation des marchandises destinées à la consommation au profit de la CNR".

Par ailleurs, M. Bentaleb a fait savoir que le nombre des bénéficiaires de l'allocation chômage avait atteint, jusqu'au mois d'octobre, 2.024.952 bénéficiaires", tandis que le nombre des bénéficiaires de la formation, dans le cadre de l'allocation chômage, s'élève à 322.368 bénéficiaires, orientés vers la formation professionnelle, en plus de ceux qui ont déjà terminé leur formation et ceux en cours de formation.

Par ailleurs, le ministre a souligné que le secteur "poursuit le renforcement des acquis de la transformation numérique et le développement des solutions techniques, dans le but d'améliorer la performance de gestion au niveau de tous les organismes et structures relevant du secteur".