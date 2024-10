Des chercheurs norvégiens ont estimé que certains suppléments de vitamines pourraient altérer la façon dont les muscles répondent aux exercices

d'endurance. Des résultats contestés par une partie de la communauté scientifique.

Certains suppléments de vitamines, notamment les vitamines C et E, pourraient rendre les épreuves d'endurance plus difficiles, selon une étude menée par une équipe de chercheurs de l'Ecole norvégienne des sciences du sport à Oslo. Ces produits doivent être utilisés avec précaution car ils peuvent atténuer la façon dont les muscles répondent à l'exercice, expliquent les experts dans la revue The Journal of Physiology.

Au cours d'un essai de 11 semaines, les 54 participants à l'étude ont reçu une dose de 1 000 mg de vitamine C et 235 mg de vitamine E ou une pilule de sucre. Ils se sont entraînés jusqu'à quatre fois par semaine, rapporte le site BBC News. Dans les tests de vitesse sur 20 mètres, aucune différence n'a été constatée par les chercheurs. Par contre, des échantillons de sang et les résultats des biopsies des tissus des sportifs laissent entrevoir des différences au niveau du développement intérieur des muscles.

«Chaque cellule musculaire contient de nombreuses mitochondries qui lui confèrent de l'énergie. Les personnes qui prennent des suppléments de vitamines semblent produire moins de mitochondries par rapport à la quantité nécessaire pour faire face à la demande croissante du muscle», explique BBC News.

Une étude qui divise

Certains chercheurs, comme Mike Gleeson, professeur de biochimie à l'université de Loughborough, ne sont pas convaincus par ces travaux. Selon lui, le facteur qui joue un rôle majeur dans la performance sportive est la vitesse avec laquelle le cœur et les poumons reçoivent font circuler l'oxygène jusqu'aux muscles, pas les mitochondries. D'autres, comme le docteur Emma Derbyshire du service d'information de la santé, ajoutent que les bénéfices de ces suppléments ont été prouvés scientifiquement.