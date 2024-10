L'Algérie et le Sultanat d'Oman, pays frère, sont liés par des relations profondes, portées par une volonté ferme des dirigeants des deux pays d'impulser une nouvelle dynamique à la coopération bilatérale et d’établir un partenariat stratégique englobant tous les domaines.

Ces relations qui se distinguent par une convergence de vues et de positions concernant les questions arabes, régionales et internationales, sont appelées à se consolider à l'occasion de la visite d'Etat que le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, effectue à partir de ce lundi au Sultanat d'Oman, où il aura des entretiens avec le Sultan Haitham ben Tariq, sur les questions régionales et internationales, notamment la question palestinienne, et les questions liées à la coopération bilatérale.

Cette visite se veut une opportunité importante pour renforcer et promouvoir les liens étroits de fraternité, d'amitié historique et d'entente unissant les deux pays, à la hauteur des aspirations des deux peuples frères.

Elle permettra également de définir de nouveaux domaines à caractère prioritaire pour la coopération bilatérale dans les différents secteurs intéressant les deux pays.

Il s'agit, aussi, d'examiner les opportunités de coopération conjointe dans les domaines de l'investissement, de l'énergie, des mines, de la sécurité alimentaire, de l’agriculture saharienne et de la possibilité de mettre en place des projets communs dans de nombreux autres secteurs. Les dirigeants des deux pays sont en constante coordination et en concertation permanente sur toutes les questions, notamment concernant les développements dans la région et sur les plans régional et international, en consécration de la tradition de concertation politique entre les deux pays à tous les niveaux, au service de leurs intérêts communs et des intérêts de la nation arabo-musulmane.

A cet égard, le Président de la République avait envoyé, en mai dernier, un message à Sa Majesté le Sultan Haitham ben Tariq, lui adressant ses salutations fraternelles et ses vœux de progrès et de développement au Sultanat d'Oman et à son peuple frère, remis par le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf.

Le Président de la République avait également reçu, en mai dernier, le ministre des Affaires étrangères du Sultanat d'Oman, M. Badr bin Hamad bin Hamoud Al Busaidi, porteur d’un message de son frère le Sultan Haitham ben Tariq. Suite à sa réélection à la présidence de la République pour un second mandat, le Président de la République avait reçu un message de félicitation de son frère, le Sultan Haïtham ben Tariq, dans lequel il lui a fait part de ses vœux sincères de succès et de réussite, et au peuple algérien frère davantage de progrès et de prospérité et un plein développement aux relations entre les deux pays. En consécration de ce haut niveau de coordination et de concertation permanente, les relations algéro-omanaises ont connu dernièrement une dynamique intense marquée par des visites mutuelles et les contacts entre les différents responsables des différentes institutions et secteurs des deux pays, et qui a permis de faire une évaluation globale de la coopération bilatérale et d'examiner les moyens de la promouvoir dans divers domaines.

Plusieurs rencontres ont, par ailleurs, eu lieu entre des représentants d’entreprises et de groupes, et les hommes d’affaires des secteurs publics et privés des deux pays, lesquelles ont permis d'explorer les opportunités prometteuses d’investissements dans plusieurs domaines.

La 8e session de la Commission mixte algéro-omanaise, tenue en juin dernier à Alger, avait mis en avant la convergence des vues des deux pays face aux différents défis régionaux et internationaux.

Dans ce contexte, l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie, Saif Bin Nasser Bin Rashid Al-Badaai avait souligné dans une déclaration à l’Agence de presse omanaise (Oman News Agency), que "les deux pays entretiennent des relations profondément enracinées marquées par une convergence de vues et une coordination politique de haut niveau, notamment concernant les causes arabes et les questions de paix mondiale".

Il a également qualifié la visite d’Etat qu’effectue le Président de la République au Sultanat d’Oman "d’historique", visant à "renforcer les relations bilatérales, et à ouvrir de larges perspectives conformément aux orientations des dirigeants des deux pays et leur plein attachement à promouvoir le partenariat bilatéral".