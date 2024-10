Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est félicité, dimanche soir au Caire (Egypte), des relations fortes entre l'Algérie et l'Egypte qui reposent sur des bases solides, incarnant plus de 70 ans de lutte commune. "Nos relations fraternelles sont fortes et reposent sur des bases solides incarnant plus de 70 ans de lutte commune dans la défense des fondements de la nation arabe", a affirmé le président de la République dans une déclaration conjointe à la presse avec le président de la République arabe d'Egypte, M. Abdel Fattah al-Sissi, dans le cadre de sa visite de travail et de fraternité dans ce pays frère. A l'occasion de la célébration du 70e anniversaire de la glorieuse Révolution de libération, le président de la République a exprimé ses remerciements au Président al-Sissi, et, à travers lui, au peuple égyptien et à tous ceux qui ont apporté leur concours au "déclenchement de la glorieuse Révolution de Novembre". "On ne saurait évoquer la Révolution algérienne sans rappeler le soutien que nous avons trouvé, à l'époque, auprès de l'Egypte, ce pays frère qui a aidé tous les peuples en quête de liberté et d'émancipation", a soutenu le président de la République. Toujours dans le cadre des relations bilatérales, le président de la République a souhaité voir la grande commission mixte algéro-égyptienne se réunir début 2025, rappelant que l'Egypte était "le premier pays arabe en termes d'importations algériennes dont le volume s'élève à environ un (1) milliard de dollars". Et de préciser que les deux pays souhaitaient lancer de nouveaux investissements.

A ce titre, le président de la République a indiqué avoir "donné le feu vert au ministre de l'Habitat à l'effet de traiter avec les frères égyptiens dans les domaines liés notamment à l'architecture et à la construction des villes nouvelles", au regard, a-t-il dit, de "la grande expérience de l'Egypte en la matière".