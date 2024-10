Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, s'est entretenu, dimanche après-midi au Palais présidentiel d'Al-Ittihadiya (Le Caire), en tête à tête avec son homologue égyptien, M. Abdel Fattah al-Sissi.

Le président de la République est arrivé plus tôt dans la journée au Caire, dans le cadre d'une visite de travail et de fraternité en République arabe d'Egypte, pays frère. Un accueil officiel a été réservé au président de la République, au Palais présidentiel d'Al-Ittihadiya, par son homologue égyptien, M. Abdel Fattah al-Sissi. La visite du président de la République en République arabe d'Egypte s'inscrit dans le cadre de renforcement des liens de fraternité, de coopération et de concertation entre les deux pays frères.

Relations historiques privilégiées et volonté constante d'instaurer une coopération fructueuse à la hauteur des ambitions des deux pays

Les relations entre l'Algérie et l'Egypte se caractérisent par leur profondeur historique et leur caractère stratégique, les deux pays étant animés d'une volonté constante d'instaurer une coopération fructueuse à la hauteur des aspirations de leurs deux peuples frères, et de consacrer la tradition de concertation et de coordination sur les différentes questions régionales et internationales, notamment celles intéressant la nation arabo-musulmane et le continent africain.

Ces relations sont appelées à se développer encore davantage à l'occasion de la visite de travail et de fraternité que le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, effectue en République arabe d'Egypte, à partir de ce dimanche.

Les relations bilatérales entre l'Algérie et l'Egypte ont connu, au cours de ces dernières années, une nouvelle dynamique qui s'est traduite par la volonté du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et de son homologue égyptien, M. Abdel Fattah Al-Sissi, de consolider les liens historiques de fraternité, de promouvoir les relations de coopération et de partenariat dans divers domaines, au service des intérêts communs des deux pays et des aspirations des deux peuples frères.

La dynamique de ces relations qui constituent un modèle de coopération et de solidarité entre les pays arabes et africains transparaît à travers l'échange de visites officielles entre les dirigeants des deux pays . Le président de la République avait effectué une visite de fraternité et de travail au Caire en janvier 2022, à l’invitation de son frère, le président M. Abdel Fattah Al-Sissi. Il avait, aussi, participé, à Charm el-Cheikh (Egypte), en novembre de la même année, à la 27e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques (COP 27).

A son tour, le Président égyptien avait pris part à la 31e session ordinaire du Sommet arabe qui s'est tenu, à Alger, début novembre 2022.

Les dirigeants des deux pays accordent une importance particulière à la coordination et à la concertation sur les différentes questions d’intérêt commun, notamment celles liées au monde arabo-musulman et au continent africain à travers un contact permanent et continu.

Dans un message de félicitations adressé à son homologue égyptien à l’occasion de sa réélection en décembre 2023, le président de la République avait réaffirmé son attachement permanent à consolider les liens historiques de fraternité entre les deux peuples frères, à promouvoir et à élargir les relations de coopération et de partenariat dans divers domaines, dans le cadre de la concertation et de la coordination concernant les questions régionales et internationales intéressant nos deux pays et la nation arabo-musulmane.

De son côté, le président de la République avait reçu, en septembre dernier, à l'occasion de sa réélection pour un second mandat présidentiel, un appel téléphonique de son frère, le Président égyptien qui l'a félicité ainsi que le peuple algérien. Les deux présidents avaient, aussi, échangé les vues sur les perspectives de la coopération bilatérale et les moyens de la renforcer.

Le président de la République a remercié son frère Abdel Fattah al-Sissi pour ses nobles sentiments, lui souhaitant, à son tour, succès et réussite et au peuple égyptien frère, prospérité, progrès et bien-être.

La visite du président de la République en Egypte en 2022, avait été couronnée par un accord entre les deux pays visant à dynamiser la coopération bilatérale à travers l'activation des mécanismes de concertation et de coordination à tous les niveaux, en réaffirmant la volonté de développer davantage les relations de coopération économique à travers l'augmentation des investissements mutuels, le renforcement des partenariats et l'échange d'expertises dans divers domaines en vue d'appuyer les efforts des deux Etats pour le progrès et la prospérité.

Partant de la conviction ferme des deux pays que la sécurité arabe est un tout indissociable, il a été convenu d'intensifier la coordination pour activer les mécanismes de l'action arabe commune.

Dans ce contexte, les deux présidents ont évoqué à maintes occasions les questions posées sur la scène arabe notamment les derniers développements de la question palestinienne en tant que cause centrale de la nation arabe, en soulignant la nécessité de la préservation de la sécurité arabe face aux Les graves défis auxquels est confrontée la région.