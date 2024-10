La corporation des soignants en deuil. Le professeur en oncologie Kamel Bouzid est décédé, hier, dès suite d’une longue maladie. La nouvelle de la disparition de cet éminent médecin a vite fait le tour des hôpitaux et toutes les structures du secteur de la santé tant le défunt était une véritable compétence nationale dans la lutte contre le cancer. Il a été toujours parmi les personnes ayant fait un travail de longue haleine dans le but d’œuvrer à la bonne prise en charge des malades.

Il fait, d’ailleurs, partie des premiers médecins spécialistes en oncologie en Algérie. Le professeur Bouzid a rejoint l'établissement hospitalier d'oncologie Pierre et Marie Curie, en 1996. Depuis, il a eu à occuper plusieurs postes qu’il a assuré avec beaucoup de perfection dans la mesure où il a fait le travail de soignant et de formateur de plusieurs médecins spécialistes, dont la notoriété est bien établie aujourd’hui en Algérie et à l’étranger.

Il faut rappeler que le Pr Bouzid est passé, avec son confrère, Pr Aïcha Djemaa, chef du service radiothérapie au CHU de Constantine, dans le Forum de DK News. Durant son passage, il a longuement plaidé pour le remboursement des soins des cancéreux. Le ministre de la santé, Abdelhak Saihi, a présenté ses condoléances à la famille du défunt et à sa corporation aussi. La direction de notre journal aussi, DK News, exprime également ses sincères condoléances à la famille du regretté suite à la disparition du Pr Bouzid. D’autres personnalités et responsables d’institutions ainsi que les responsables d’établissements hospitaliers ont aussi présenté des condoléances à la famille Bouzid.

L’hôpital Mahmoudi, à sa tête le PDG Saïd Mahmoudi, s’associe aussi à la peine des proches du Dr Bouzid pour leur apporter tout son soutien en ces durs moments.