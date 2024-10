Le ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou, participera, lundi à Manille (Philippines), à la 1ère Conférence ministérielle mondiale sur "La femme, la sécurité et la paix", une a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

Cet événement international, prévu du 28 au 30 octobre courant, est "le premier du genre de par les axes traités que sont la femme, la sécurité et la paix, le nombre de pays y participant et le niveau des personnalités présentes", a précisé le communiqué.

Cette conférence revêt une grande importance, puisqu'une opportunité pour « jeter la lumière sur le rôle des femmes dans un contexte international marqué par l'instabilité, les conflits et les guerres, particulièrement l'agression brutale provoquée par l'entité sioniste contre la bande ». de Ghaza".

Les conférenciers "s'attelleront à présenter et à évaluer les défis auxquels sont confrontées les femmes dans ces régions, à élaborer une vision prospective à même d'instaurer la paix, et à renforcer le rôle de la femme à travers la conjugaison des efforts internationaux en faveur du maintien de la paix et de la sécurité régionale et internationale".