Le jeune chanteur chaâbi, Mohamed Arab Fethani d’Alger a été sacré samedi soir à Alger lauréat du premier prix de la 9e édition du Grand Prix El-Hachemi-Guerouabi qui a mis en compétition dix huit finalistes.

Organisée sous l’intitulé générique d’"El Djazair zinet el bouldane", la 9e édition du Grand Prix El Hachemi-Guerouabi a élu domicile du 23 au 26 octobre 2024 à l’Auditorium du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, orné pour la circonstance, de tapis, d'accessoires et ustensiles de dinanderie, valorisant ainsi une partie du patrimoine culturel algérien.

Lors de la cérémonie de clôture, le jury, présidé par l'auteur-compositeur et interprète de la chanson chaâbie, Mohamed El Amraoui, secondé par le compositeur, spécialiste en musique et en techniques de l'instrument, Mohamed Rouane et du professeur, poète et chercheur dans le patrimoine et la poésie du Melhoun, Khaled Yacine Chahlal, a décerné le 1er Prix de ce concours à Mohamed Arab Fethani d’Alger.

Le deuxième prix est revenu à Mouâad Benzaoui d’Alger, devant la jeune chanteuse à la voix cristalline, Sarah Benmessaï de Boufarik qui, elle, a obtenu le 3e prix, alors que la distinction du Prix du Jury a été accordée à Mohamed Merouane Lamini d’Alger.

L’évaluation s’est faite essentiellement autour de, "la présentation de soi, la maîtrise de la voix et de l’instrument, la diction, l’esthétique et les ornements vocaux, la maîtrise du texte, la cohérence dans l’enchaînement des thèmes (istikhbar, qcid et final), le sens du rythme et la tenue sur scène", a expliqué le président du Jury Mohamed El Amraoui

Tout comme les 14 autres candidats au concours de cette 9e édition, les quatre premiers d’entre eux, ont à leur actif un début de carrière assez prometteur, tant sur le plan de la formation académique, qu’au niveau des différentes associations et conservatoires.

Après l’annonce des résultats, les lauréats se sont vus remettre le "trophée honorifique et l'"attestation de succès", dotée d’un accompagnement financier" dont la valeur est adéquate relativement, au classement de chacune des places au podium, avec en plus, comme chaque année, pour le Grand lauréat (1er Prix), l'"orchestration et l’enregistrement en studio de son premier CD", ont encore précisé les organisateurs.

La cérémonie de clôture -qui aura duré près de deux heures et demie de temps- a également été agréablement marquée par la grande prestation de Hamidou qui a enchanté l’assistance avec un florilège de chansons de son répertoire et de celui du Maître de la chanson chaâbie, El Hachemi Guerouabi (1938-2006).

Dans une ambiance de grands soirs, le ténor de la chanson andalouse et chaâbie a rendu entre autres pièces, "Assafi âla ma mada", "Ya sahib el Ghamama", "Dirou el awani", "Allô, allô", "Wahchi lahebli nirane" et "Dzair machae Allah".

Le nombreux public, qui avait depuis les premières cadences berwalis de la soirée, cédé au déhanchement, a savouré tous les instants de cette grande cérémonie dans la délectation.

Auparavant, les 18 candidats en lice pour le Grand Prix "El Hachemi-Guerouabi" sont apparus sur la scène de l’Auditorium du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria à Alger, brandissant l’emblème national et celui de la Palestine pour chanter en chœurs la célèbre pièce du regretté, Mohamed El Badji (1933-2003), "Nefdik ya Falestine", en hommage au peuple palestinien, à Ghaza notamment qui vit depuis le 7 octobre 2023 sous les bombardements, lâches et incessants de l'armée coloniale sioniste.

Dix huit jeunes talents, de différentes villes du pays, ont pris part, à l’Auditorium du Palais de la Culture Moufdi-Zakaria, à la compétition de la 9e édition du Prix El-Hachemi-Guerouabi, organisée sous le parrainage du ministère de la Culture et des Arts, en collaboration avec, le ministère de la Jeunesse et des Sports et l'Office national des Droits d'auteurs et droits voisins, entre autres.

le Grand Prix El-Hachemi-Guerouabi est un concours annuel destiné à "la découverte et la promotion des jeunes talents" de la chanson chaâbie à l’échelle nationale, peut-on lire sur l’affiche de cet événement.