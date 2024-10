L'Union des écrivains algériens a organisé, samedi à Alger, une rencontre de solidarité avec le peuple palestinien à l'occasion de l'ouverture de sa saison littéraire 2024/2025 et de la commémoration du 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954.

Les travaux d'ouverture de la saison littéraire et culturelle 2024/2024 ont été organisés au siège de l'Union en présence du président du Haut Conseil de la langue arabe (HCLA), Salah Belaïd, des représentants des partis politiques algériens, ainsi que du représentant de l'ambassade de l'État de Palestine en Algérie, Djihad Hassan, le président de la section Algérie de l'Union des écrivains palestiniens, Hussein Abu Nadja et de nombreux poètes, écrivains et intellectuels.

Lors de cette rencontre tenue à la veille du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er novembre 1954, le président de l'Union des écrivains algériens, Youcef Chagra a déclaré que l'Union "était en parfaite harmonie avec les principes de la glorieuse Révolution du 1er Novembre qui a ancré les valeurs du peuple algérien (...) solidaire avec les peuples résistants pour leur liberté et leur indépendance".

L'écrivain et critique Mecheri Benkhelifa, à lu la déclaration de l'Union, dans laquelle cette dernière affirme "sa position de résistance, pour la justice", et dénonce "le parti pris du monde pour la loi de la jungle sioniste". .", ajoutant que l'Union "réaffirme son soutien inconditionnel au peuple palestinien et à tous les peuples de la région, au Liban, en Syrie et en Irak...".

La déclaration s'est également félicitée "des efforts, des exploits et de la position de l'Etat algérien en faveur de la Palestine et du Liban (..), et son strict rejet de la normalisation avec l'Entité sioniste", faisant part de son soutien "à toutes ses initiatives, ses démarches et ses décisions visant à consacrer la justice et la souveraineté des peuples".

Pour sa part, le président du Haut Conseil de la langue arabe a affirmé que « face à la douleur du peuple palestinien et au nettoyage ethnique qu'il subit, le besoin d'intellectuels, d'écrivains et d'élites se fait de plus ». en plus sentir pour exprimer ce qui se passe en Palestine".

De son côté, le représentant de l'Ambassade de Palestine en Algérie a rappelé l'ampleur de la catastrophe humanitaire qui subissent les Palestiniens à Ghaza, en ce sens qu'un an après le début de l'opération "Déluge d'Al- Aqsa", sur le compte "43.000 martyrs et 23.000 enfants orphelins à Ghaza, outre la destruction de 80% de la bande", ajoutant que "nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'une plus grande solidarité avec notre peuple, de la part de tous les pays arabes et de la communauté internationale, notamment pour retrouver notre unité nationale".