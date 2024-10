Le 11e Forum international sur la vie et les écrits de Kateb Yacine, coïncidant avec le 35e anniversaire de sa mort (1929-1989), et qui s’est ouvert samedi à Guelma, a mis en avant le fait que les œuvres littéraires et théâtrales de l'écrivain ont émané de l'environnement géographique et social où il a évolué pour devenir une pensée philosophique de rayonnement mondial.

Intervenant lors de l'ouverture de cette édition du Forum, organisée au centre culturel islamique Embarek-Boulouh sous le patronage du ministère de la Culture et des Arts, sur le thème des "deux phases littéraires de Kateb : convergences, différences et influences", Hocine Meliani, inspecteur général de la wilaya de Guelma, a déclaré que l'environnement géographique et social dans lequel Kateb Yacine a vécu, a eu "une grande influence sur ses œuvres et a confirmé l'adage selon lequel l'homme est le fils de son environnement".

Il a rappelé que la famille de Kateb Yacine est originaire de la région d'Ain Ghrour, dans la commune de Hammam N’bails, connue pour sa résistance au colonisateur français et son attachement aux valeurs de l'identité algérienne, notamment la langue arabe et l’islam, ajoutant que cette région "entourée de montagnes majestueuses a été une source d'inspiration pour Kateb Yacine, a aiguisé son talent et renforcé ses liens étroits avec ses origines".

Ali Abbassi, président de l'Association pour la promotion du tourisme et la revitalisation culturelle de la wilaya de Guelma, initiatrice de l'événement, a indiqué de son côté, dans son intervention, que la région d'Ain Ghrour dont est originaire Kateb Yacine est "le lieu où il a puisé l'inspiration pour ses romans et ses pièces de théâtre, et le lieu qui lui a donné la force d'exprimer la réalité des classes populaires".

Le professeur Mansour Mehenni, professeur de littérature et civilisation françaises à l'université de Tunis Manar, et président du conseil scientifique du Forum international Kateb Yacine depuis 2015, a souligné, quant à lui, que la relation étroite entre les œuvres de Kateb, notamment son chef-d'œuvre "Nedjma" et le théâtre populaire, a fait que sa pensée s’est intégrée aux dimensions littéraires, philosophiques et sociales universelles. Une pensée, a-t-il dit, "marquée par une vision d'avenir ouverte au développement".

La première session scientifique de la rencontre a vu la présentation de plusieurs interventions dont celle de Mme Fouzia Daifallah, professeur au département de philosophie à l'université Tunis Manar, intitulée "Etude comparative entre +Le cadavre Encerclé+ et +L'homme aux sandales de caoutchouc+, deux périodes clés du théâtre de Kateb Yacine", dans laquelle elle a estimé que l'écrivain est parti du théâtre tragique et de l'idée du colonialisme et de la résistance dans "Le cadavre encerclé" pour se transformer en une incarnation d'une icône mondiale qui défend l'humanité et la liberté dans le monde et qui affronte l'impérialisme et le capitalisme dans "L'homme aux sandales de caoutchouc".

Le programme de ce forum international de quatre jours, qui donnera également lieu à des visites touristiques aux sites naturels de la wilaya de Guelma, prévoit la présentation de 17 interventions de professeurs de plusieurs universités algériennes ainsi que de chercheurs et spécialistes étrangers s’intéressant fortement à la littérature katébienne, venus d'institutions universitaires et de centres spécialisés de France, de Tunisie et d'Italie.