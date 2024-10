L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a affirmé samedi que les installations nucléaires iraniennes "n'ont pas été affectées" par les frappes sionistes survenue plus tôt dans la journée.

"Les inspecteurs de l'AIEA sont en sécurité et poursuivent leur travail vital" en Iran, a déclaré le directeur général de l'AIEA, Rafael Grossi, dans un communiqué, relayé par des médias.

M. Grossi a appelé à "la prudence et à la retenue" face à toute nouvelle action susceptible de compromettre la sûreté et la sécurité des matières nucléaires et autres matières radioactives.

La force de défense aérienne iranienne avait indiqué samedi, que des attaques sionistes ont visé des positions dans les provinces de Téhéran, du Khouzistan et d'Ilam, précisant que le système de défense aérien a réussi à intercepter et à contrer l'agression sioniste.