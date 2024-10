Le ministère libanais de la Santé a annoncé que le bilan de l'agression sioniste contre le Liban, en cours depuis le 8 octobre 2023, s'est alourdi à "2.653 martyrs et 12 360 blessés".

Le ministère a indiqué, dans un communiqué diffusé samedi soir, que "Les bombardements de l’ennemi (sioniste) contre le Liban ont fait 19 martyrs et 108 blessés, vendredi".

Avec ce dernier bilan des tués et des blessés, le nombre total des victimes augmente selon le ministère à "2.653 martyrs et 12 360 blessés depuis le début de l'agression (sioniste)".

La même source a souligné que le nombre de victimes enregistrées vendredi inclut "10 martyrs et 56 blessés dans le gouvernorat du Sud, 7 martyrs et 46 blessés dans le gouvernorat de Nabatieh (sud) et 2 martyrs et 6 blessés dans le gouvernorat de la Bekaa (est)".

La dernière escalade sioniste au Liban, qui se poursuit depuis le 23 septembre dernier, a déraciné 1,3 million de personnes de leurs foyers, selon l'ONU.