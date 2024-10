Plus de 820 Palestiniens sont tombés en martyrs au cours d'une campagne de nettoyage ethnique dans le nord de Ghaza, lancée par l'entité sioniste le 5 octobre dernier, a déclaré samedi le bureau des médias de l'enclave palestinienne.

"L'armée d'occupation a tué plus de 820 Palestiniens en l'espace de trois semaines dans le nord de Ghaza", a indiqué Ismail Thawabta, directeur du bureau, dans un communiqué.

"Des dizaines de corps gisent dans les rues et à l’intérieur de maisons détruites, tandis que d’innombrables Palestiniens restent pris au piège dans une zone soumise à des bombardements incessants", a-t-il ajouté.

Selon Thawabta, la crise humanitaire s’aggrave alors que les services de santé locaux s’effondrent sous le blocus militaire sioniste, coupant l’accès aux hôpitaux et aux soins médicaux.

Vendredi, les forces sionistes ont pris d'assaut l'hôpital Kamal Adwan, l'un des rares centres médicaux restants dans la région, arrêtant le personnel médical, les blessés et les patients de l'établissement.

"La situation sanitaire dans le nord de Ghaza est désastreuse, les civils étant privés de soins et d’installations essentielles, tandis que les travailleurs humanitaires sont empêchés d’atteindre les blessés", a ajouté Thawabta, précisant que "les abris, les quartiers et les infrastructures sont systématiquement ciblés".

L'armée sioniste poursuit depuis le 6 octobre ses opérations génocidaires dans le nord de la bande de Ghaza, notamment dans le camp de réfugiés de Jabalia et dans la ville de Beit Lahia, et impose un siège strict qui empêche l'entrée de nourriture, d'eau, de médicaments et de carburant, ce qui a exacerbé la situation de famine.

L'entité sioniste mène un génocide contre Ghaza depuis le 7 octobre 2023, faisant 42.924 martyrs et 100.833 blessés, au 26 octobre, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus, au milieu de destructions massives et d'une famine meurtrière.

Agression sioniste contre Ghaza: de nouveaux raids font une dizaine de martyrs

Une dizaine de Palestiniens sont morts en martyrs et d'autres ont été blessés, tandis que plusieurs sont toujours portés disparus, dimanche, à la suite de nouveaux raids sionistes sur plusieurs zones de la bande de Ghaza, selon la Défense civile.

Une source de la Défense civile de Ghaza, citée par des médias, a déclaré que "10 Palestiniens ont été tués et d'autres ont été blessés lors de la prise pour cible d'une maison appartenant à la famille Ghabayen à Beit Lahia, au nord de la bande de Ghaza".

La source a ajouté qu'un certain nombre de personnes disparues se trouvent toujours sous les décombres de la maison ciblée, compte tenu de l'absence de services de protection civile et d'ambulances dans la zone ciblée.

A l'extrême sud de la bande de Ghaza, des véhicules sionistes ont bombardé les environs de la zone côtière d'Al-Shakoush et d'Al-Mawasi, à l'ouest de la ville de Rafah, et le quartier d'Al-Geneina, à l'est de la ville, tandis que des avions de guerre ont lancé plusieurs raids dans différentes zones de Rafah, rapportent des médias.

