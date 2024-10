Au moins 124 personnes ont été tuées dans une attaque contre un village de l'Etat d'El Gezira, au Soudan, ont rapporté des médias citant des sources.

Le village d'Al-Sireha, dans le nord de l'Etat, a connu le "pire des récentes violences, avec au moins 124 morts et 100 blessés" lors d'un raid imputé aux Forces de soutien rapide (FSR), selon une déclaration samedi du Comité de résistance de Wad Madani, cité par des médias.

Les RSF "effectuent des raids dans l'est, l'ouest et le centre d'El-Gezira", a mis en cause le Comité.

A El-Gezira, "il est impossible de soigner les blessés ou même de les évacuer pour les soigner. Ceux qui sont partis à pied sont morts ou sont confrontés à la mort", a déclaré le Syndicat des médecins soudanais, appelant à des "passages sûrs".

L'Unité soudanaise de lutte contre la violence envers les femmes a déclaré, dans un communiqué, avoir reçu des informations selon lesquelles des femmes étaient victimes de violences sexuelles "dans le but d'humilier et de chasser les gens de la région".

Le conflit au Soudan qui oppose depuis le 15 avril 2023 l'armée soudanaise et les FSR, a déplacé plus de 11 millions de personnes et plongé certaines régions du pays dans une situation de famine extrême, selon les Nations Unies.

Soudan: l'ONU dénonce les attaques contre des civils dans l'Etat d'El-Gezira

Le plus haut responsable humanitaire de l'ONU au Soudan a tiré la sonnette d'alarme, samedi, face à la forte escalade de la violence dans l'Etat d'El-Gezira, où de récentes attaques attribuées aux Forces de soutien rapide (FSR) ont fait plus de 120 morts.

"Je suis choquée et profondément consternée que les violations des droits humains telles que celles observées au Darfour l'année dernière, notamment les viols, les attaques ciblées, les violences sexuelles et les massacres, se reproduisent dans l'Etat d'El-Gezira. Ce sont des crimes atroces", a déclaré samedi Clémentine Nkweta-Salami, coordinatrice humanitaire de l'ONU au Soudan.

Les Forces de soutien rapide auraient également pillé des marchés et des maisons et incendié des fermes tandis que les habitants de villages tels que Safita Ghanoubab, Al Hilaliya et Al Aziba ont été attaqués, humiliés et menacés, obligeant nombre d'entre eux à fuir pour se mettre en sécurité. Ceux qui sont restés continuent de subir de graves menaces.

Dénonçant les attaques, Nkweta-Salami a souligné que "les civils doivent être protégés où qu'ils se trouvent". "Attaquer des civils, des biens de caractère civil et des infrastructures publiques est interdit par le droit international humanitaire. C'est inacceptable et cela doit cesser immédiatement".

Les rapports suggèrent qu'un grand nombre de ceux qui ont fui ont cherché refuge dans les Etats de Gedaref et de Kassala, qui accueillent déjà des centaines de milliers de personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit opposant l'armée soudanaise et les Forces de soutien rapide (FSR). Le conflit a provoqué le déplacement de plus de 11 millions de personnes, dont 2,9 millions ont fui vers les pays voisins, et entraîné une grave crise humanitaire, avec près de 25 millions de personnes ayant besoin d'aide, d'après les Nations-Unies.