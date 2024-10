Une délégation de l'Union Africaine (UA) est arrivée samedi à Oran pour suivre de près les préparatifs du 4e Forum panafricain de la jeunesse, prévu du 1er au 4 novembre dans la capitale de l'Ouest algérien.

La délégation, composée de six membres, a été reçue à l'aéroport international Ahmed-Ben Bella par les autorités locales d'Oran et des représentants du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ). Elle visitera, durant son séjour, différents sites d'accueil des participants et tiendra des réunions avec les organisateurs pour arrêter le programme final de ce rendez-vous continental.

"Nous avons accueilli une délégation de l'Union africaine qui va nous assister dans les préparatifs de l'événement, dont le coup d'envoi, programmé pour le 1er novembre, coïncide avec la Journée de la jeunesse africaine et bien entendu avec le 70e anniversaire du déclenchement de la glorieuse Révolution de libération", a indiqué la vice-présidente du CSJ, Meriem Djenidi, également vice-présidente de la commission préparatoire du Forum.

Les membres de la délégation de l'UA auront, entre autres, à visiter le village méditerranéen, le lieu d'hébergement des participants, et l'hôtel Méridien qui abritera les activités du Forum et les différents ateliers prévus pour la circonstance, a ajouté Mme Djenidi dans une déclaration à la presse.

De son côté, le président de la délégation, l'Ethiopien Daniel Adugna, a tenu à féliciter les organisateurs pour "l'accueil chaleureux" réservé aux représentants de l'Union Africaine, tout en affichant sa joie de "participer avec le peuple algérien à la célébration de la glorieuse révolution de la libération, qui coïncide avec l'ouverture du Forum".

Il a, en outre, mis en exergue l'importance d'une telle rencontre qui touche différents secteurs concernés par le devenir de la jeunesse africaine et son cursus de développement, informant que pas moins de 55 pays du continent seront représentés dans ce Forum.

Placé sous le slogan "L'éducation africaine au diapason du 21e siècle : construire des systèmes éducatifs flexibles pour l'accès à un apprentissage global, durable et de haute qualité, approprié à l'Afrique", le Forum regroupera près de 350 jeunes de différents pays africains et 150 d'Algérie.

L'Union africaine a annoncé, il y a quelques semaines, que l'Algérie s'est adjugée l'honneur d'abriter la 4e édition du Forum de la jeunesse d'Afrique, après avoir présenté sa candidature pour accueillir cet événement de la jeunesse le plus important du continent africain, à travers un dossier élaboré par le CSJ, en coordination avec un nombre de secteurs publics concernés.

Cet évènement sera l'occasion pour "mettre en avant le rôle de l'Algérie, en matière de soutien de l'éducation en Afrique, étant désormais une destination pour les étudiants africains", a déclaré, jeudi dernier, le président du CSJ, Mustapha Hidaoui, dans une conférence de presse tenue à Alger, rappelle-t-on.