Une journée scientifique sur l'imagerie musculo-squelettique a été organisée samedi à Alger par la Société algérienne de radiologie et d'imagerie médicale (SARIM), axée sur les innovations du diagnostic liées à cette spécialité.

Cette journée est destinée à la formation continue des étudiants en radiologie se rapportant aux nouvelles techniques du diagnostic et thérapeutiques liées à cette spécialité et qui sont en constante évolution, a déclaré le président de la SARIM, Pr Chaffa Aimeur, citant, à ce titre, les techniques novatrices en matière d'échographies, d'IRM (imagerie à résonance magnétique) et de scanners.

Il a relevé que la radiographie interventionnelle appliquée dans nombre de pathologies, à l'instar du cancer, facilite le diagnostic grâce au "guidage ciblant directement l'organe atteint", précisant que cette technique permet de venir à bout des tumeurs en évitant la chimiothérapie par endroits.

Le dépistage précoce demeure le meilleur moyen pour traiter efficacement et améliorer le pronostic des malades, tout en réduisant la facture économique de leur prise en charge, a-t-il ajouté.

A noter que ce sujet (cancer du sein) a fait l'objet d'une rencontre organisée vendredi par la SARIM, durant laquelle les innovations en matière de diagnostic et de suivi thérapeutique de cette pathologie ont été présentées aux participants.