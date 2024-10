Une course de solidarité visant à sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce du cancer du sein, a été organisée samedi à Alger par la Société algérienne des cancers gynécologiques (SACG).

Cet évènement vise également à mobiliser des contributions pour soutenir la lutte contre les différentes formes de cancers gynécologiques.

Cette course, organisée dans la forêt du parc de loisirs de Ben Aknoun, a rassemblé plus d'une centaine de participants, incluant des médecins, du personnel soignant et des membres d'associations sportives.

Dans une ambiance conviviale, les coureurs ont parcouru plusieurs kilomètres pour affirmer leur engagement dans la lutte contre le cancer du sein, qui est la forme de cancer la plus courante chez les femmes.

A l'issue de l'événement, les représentants de la SACG ont souligné l'importance du dépistage précoce pour faciliter la prise en charge des patientes et maximiser les chances de succès des traitements.

Ils ont également lancé un appel à contribution pour soutenir leurs activités d'information, de sensibilisation et de formation sur les différents cancers gynécologiques, notamment le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus.

Pour la présidente de la SACG, Fadela Madaci, cheffe de service en gynécologie au CHU Lamine-Debaghine de Bab El Oued (Alger), le cancer du sein "n'est pas une fatalité, mais une pathologie que l'on sait traiter et prendre en charge efficacement à condition qu'elle soit dépistée tôt", appelant les femmes à "prendre en main leur santé et à se rapprocher des établissements de santé habilités pour se faire dépister".

La Société algérienne des cancers gynécologiques, nouvellement créée, regroupe plus de 900 professionnels de la santé, médecins et personnel soignant, spécialisés dans le traitement et la prise en charge thérapeutiques des cancers gynécologiques.

Cette société a pour principaux objectifs d'informer et de sensibiliser sur l'importance du dépistage précoce et promouvoir la formation des médecins et personnel soignant au traitement et à la prise en charge de ces pathologies.