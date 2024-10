Les villes produisent 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES), selon l'ONU, estimant qu'elles sont en première ligne de la crise climatique.

"Abritant plus de la moitié de la population mondiale, les villes produisent 70% des émissions mondiales de gaz à effet de serre : elles sont donc en première ligne de la crise climatique", indique le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un message marquant la Journée mondiale des villes, célébrée le 31 octobre de chaque année.

Cette Journée mondiale qui a pour thème cette année, "Les jeunes acteurs du changement climatique : Catalyser l'action locale pour la durabilité urbaine", vise à mettre en évidence le rôle crucial des gouvernements locaux et des jeunes pour relever les défis climatiques urbains.

A cet égard, le chef de l'ONU appelle à investir dans les idées des jeunes et promouvoir leur participation véritable à la prise de décisions en matière d’urbanisme.

"Des mouvements locaux aux laboratoires d’innovation, les jeunes réclament une action climatique ambitieuse. Ils militent pour une intégration des énergies renouvelables, des emplois verts, des transports publics propres et des mesures d’adaptation aux changements climatiques - autant de contributions à la construction de villes durables où chaque personne peut s’épanouir", souligne-t-il dans son message.

En leur donnant les moyens d’agir, insiste-il, "nous pouvons accélérer l’action climatique et faire avancer la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) au niveau mondial".

Selon l'ONU, les villes devraient abriter 70 % de la population mondiale d'ici à 2050, ce qui les place face à des défis sans précédent dans le contexte du réchauffement climatique. Et d'ici à 2030, on estime que 60 % de la population vivra dans des zones urbaines, et que 60 % des citadins auront moins de 18 ans. Malgré les progrès accomplis dans la réalisation des ODD, les villes, en particulier dans les pays du Sud, restent confrontées à la pauvreté, aux inégalités et à la dégradation de l'environnement, d'où la nécessité d'une action urgente.

Le Pacte pour l'avenir et la Déclaration sur les générations futures, qui ont résulté du Sommet de l'avenir, tenu au siège de l'ONU fin septembre dernier, appellent à donner la priorité à la voix des jeunes dans l'élaboration d'environnements urbains durables.