La deuxième phase de l’immersion du récif artificiel de Bousfer (Oran), avec une quarantaine de bloc en béton sur une superficie de 500 mètres carrés sera lancée au cours du mois de novembre prochain, a-t-on appris des initiateurs du projet.

Il s’agit de placer une quarantaine de blocs en béton de 1m20 sur 1m20, qui viennent s’ajouter à la première partie déjà immergée, il y a près d’un an, a indiqué Amine Chakouri, Secrétaire général de l’association Barberousse.

Le projet du récif de Bousfer a été initié par l’association Barberousse, en partenariat avec l’université d’Oran et cofinancé par le ministère de la Pêche et des productions halieutiques et de l’Agence de coopération international japonaise (JIKA), a-t-il précisé.

"Tout est prêt pour la réalisation de cette deuxième étape, les blocs étant déjà réalisés", a-t-il fait savoir, ajoutant que des représentants de JIKA seront présents en Algérie, au mois de novembre, pour assister, entre autres, à l’immersion du récif, a ajouté M. Chakouri.

Les récifs artificiels sont immergés dans les fonds marins pour créer des habitats pour différentes espèces (faunes et flores) qui y trouvent un refuge pour vivre et se multiplier, a-t-on rappelé.