Quelque 137 associations sportives et juvéniles de la wilaya d’Aïn Temouchent ont bénéficié d’aides financières, durant l’année en cours, a-t-on appris, dimanche, du wali M'hamed Amoumen.

Lors d’une rencontre tenue au complexe sportif "Ouciaf Omar", consacrée à mettre en exergue différents projets de développement dont a bénéficié le secteur de la jeunesse et des sports, M. Amoumen a souligné que dans le cadre du fonds de wilaya de promotion des initiatives des jeunes et des pratiques sportives, un montant de 90 millions de dinars a été consacré, cette année, et réparti en tant qu’aides financières en faveur de 137 associations juvéniles et sportives activant dans la wilaya.

Il a affirmé que le soutien des autorités locales aux associations actives se poursuit, outre la disponibilité du secteur de la jeunesse et des sports, qui a mobilisé d’importantes structures au service du mouvement sportif et associatif.

Le secteur a bénéficié, dernièrement, d’équipements pédagogiques et sportifs, qui seront distribués au cours du mois de novembre prochain aux différentes infrastructures relevant du secteur, à travers différentes communes de la wilaya, a déclaré le chef de l’exécutif.

Le wali a ajouté que dans le cadre du comité de wilaya de promotion du sport en faveur des personnes aux besoins spécifiques, installé dernièrement, une coordination est en cours entre les secteurs de la jeunesse et des sports et la solidarité sociale pour la création de clubs sportifs pour les personnes aux besoins spécifiques, ainsi qu'une ligue de wilaya d’handisports, coïncidant avec la célébration de la journée mondiale des personnes handicapées, le 3 décembre de chaque année.

Cette rencontre, qui a vu la participation d’associations sportives et juvéniles, a permis de passer en revue différents projets de développement dont a bénéficié le secteur de la jeunesse et des sports, ces dernières années, et les actions prévues dans le cadre des différents programmes de développement.