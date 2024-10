La Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) organisera, du 18 au 21 novembre au Palais des expositions (Alger), la 8e édition du Salon international de la récupération et de la valorisation des déchets (REVADE), et ce, en partenariat avec l'Agence nationale des déchets (AND) et la Société algérienne des foires et exportations (SAFEX), a indiqué dimanche un communiqué de la chambre algérienne.

Cette édition se tiendra sous le slogan "La numérisation de la gestion des déchets, un mécanisme efficace pour renforcer l'économie circulaire et réaliser le développement durable", a précisé la même source.

Le Salon verra la participation d'entreprises algériennes et étrangères activant dans les domaines de la collecte, du transport, du tri, de la gestion et du recyclage des déchets, a conclu le communiqué.