La conservation des forêts de Sétif a produit 5.500 plants de sapin de Numidie (Abies numidica) ou sapin d'Algérie, "afin de préserver cette espèce rare de l'extinction", a indiqué, samedi, le responsable de la conservation, Abdelhafid Hamchi.

S’exprimant en marge de la célébration de la journée nationale de l'arbre (25 octobre de chaque année), sous le slogan "Ensemble pour préserver et régénérer nos forêts", M. Hamchi a précisé à l'APS que ses services ont produit, depuis le début de l’année, un total de 102.000 arbustes de différentes espèces, dont 5.500 sapins de Numidie, au niveau de la pépinière d'Ain Azel (sud de Sétif), en prévision de la période de plantation d'arbres forestiers pour la saison 2024-2025.

Depuis l'année dernière, la pépinière d'Ain Azel forêts produit le plus grand nombre possible de sapins de Numidie, une espèce que l’on ne retrouve qu'en Afrique du Nord, surtout dans les montagnes des Babors (au nord de Sétif), afin de préserver cette espèce endémique de la disparition, a encore affirmé le même responsable, ajoutant que ces plants sont en cours de mise en terre, avec 20.000 cèdres de l’Atlas, dans les monts des Babors et de Boutaleb.

Les forêts des montagnes des Babors abritent de nombreuses espèces animales rares, comme l'oiseau "cassenoix" et de nombreuses plantes et arbres aux vertus écologiques et médicinales prouvées, comme le sapin de Numidie, une essence que la conservation des forêts tient à développer dans son habitat naturel que sont les forêts des Babors.

Il convient de relever que le programme de célébration de la journée nationale de l'arbre a donné lieu, dans la wilaya de Sétif, à la plantation de 3.000 plants de différentes espèces, au lieu-dit "El Khendak", près de Mahouane, dans la commune d’Ain Abessa, avec la participation des éléments de l'Armée nationale populaire, des différents services de sécurité, de la protection civile, des forêts, aux côtés de nombreuses familles et d’enfants.