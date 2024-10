La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fazia Dahleb, a annoncé samedi à Alger, le lancement d'un programme national de plantation de plus de 22.000 arbustes de différentes variétés à l'occasion de la Journée nationale de l'arbre, célébrée le 25 octobre de chaque année.

La ministre s'exprimait à la presse en marge du lancement de la campagne nationale de reboisement pour la saison 2024-2025, dans la forêt de Bainem (Alger), en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, du président de l'Observatoire national de la société civile (ONSC), Noureddine Benbraham, du président du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), Mustapha Hidaoui, de la présidente de l'APW d'Alger, Nadjiba Djilali, ainsi que des services de la Direction générale des forêts (DGF), en plus de membres des Scouts musulmans algériens (SMA) et de plusieurs associations.

Mme Dahleb a fait état d'un programme national de plantation de "plus de 22.000 arbustes à l'échelle nationale, dont les espèces ont étés définis par la DGF en fonction des spécificités de chaque wilaya, ajoutant que ces variétés, adaptées aux changement climatique, contribuent également à la mise en valeur des terres, à la préservation du patrimoine forestier, et à la réduction de l'empreinte carbone".

Selon Mme Dahleb, le ministère œuvre à la sensibilisation écologique en milieu scolaire, tous paliers confondus, à travers la création de 12.000 clubs verts, visant à enseigner aux jeunes générations les mécanismes de recyclage des déchets et leur tri sélectif, tout en les encourageant à planter des arbres. Une opération qui sera encadrée par plus de 29 encadrants issus de l'Institut national de l'environnement et du développement durable.

De son côté, le ministre de l'Agriculture du Développement rural a rappelé les programmes nationaux relatifs à la préservation des arbres, notamment le programme de relance du barrage vert dont la superficie est d'environ 4,7 millions d'hectares répartis sur plus de 183 communes à travers 13 wilayas, un projet qui prévoit la plantation de plus de 400.000 arbres.

Evoquant le programme de prévention et de lutte contre les feux de forêts 2024, M. Cherfa a fait savoir que l'année en cours était "exceptionnelle" par rapport aux années précédentes, d'autant qu'elle a connu que quelques incendies sans enregistrer de dégâts importants, "grâce au programme mis en place par la Commission nationale de protection des forêts, et à l'action proactive des services forestiers et des walis", mettant l'accent sur la nécessité de poursuivre ces efforts.

A cette occasion, il a été procédé à la présentation du bilan de lutte contre les feux de forêts de la Direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger qui a fait état de 1,89 hectares touchés par les feux de forêts durant cette année.

Tenu dans la forêt de "Baïnem", cet évènement a été marqué par la plantation de 600 arbres, tous espèces confondus, à l'initiative de la direction des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger, en coordination avec le Conservatoire national des formations à l'environnement, une initiative à laquelle ont participé les différentes franges de la société civile.