La 1e édition de l'exposition des produits algériens a pris fin, samedi à Doha, avec une présence importante de visiteurs qui ont été impressionnés par les produits algériens.

A la clôture de cette 1e édition de l'exposition des produits algériens qui a vu la participation de plus de 150 entreprises algériennes, l'ambassadeur d'Algérie au Qatar, Salah Attia, a distingué les participants à l'évènement qui étaient unanimes à confirmer le succès de cette 1e édition, notamment en termes d'établissement de contacts avec les hommes d'affaires qataris et de promotion des produits algériens.

La manifestation a été marquée par une forte affluence des visiteurs qui se sont félicités de la qualité des produits exposés, notamment les produits alimentaires, les vêtements, l'artisanat et les industries lourdes, souhaitant voir davantage de produits algériens investir le marché qatari.

Cette 1e édition de l'exposition des produits algériens au Qatar avait été inaugurée, mardi dernier, par le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, en compagnie du ministre qatari de l'Environnement et du Changement climatique, Abdullah Bin Abdulaziz Bin Turki Al Subaie.

Dans des déclarations à la presse, le ministre a souligné que cette manifestation économique intervenait en parachèvement de la feuille de route établie entre les deux pays pour mettre en place un plan concret de partenariat réel et d'échanges commerciaux fondés sur le principe gagnant-gagnant.

M. Zitouni a souligné l'importance de ce type de manifestations dans la promotion de la qualité du produit local, et ce de par sa contribution à jeter les ponts de communication entre les entreprises algériennes et qataries".

En marge de l'ouverture de cet événement économique, organisé par la société "Tasdir" (filiale du groupe SAFEX), en coordination avec la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI) et la Chambre de commerce du Qatar avec pour objectif le renforcement des relations économiques et commerciales entre l'Algérie et le Qatar, M. Zitouni a supervisé la tenue du forum d'affaires algéro-qatari.

Le ministre a également visité l'usine "Baladna" à Doha, où il a reçu des explications exhaustives sur la technologie utilisée en production et la capacité de production de la structure qatarie, ainsi que son rôle dans la satisfaction des besoins du marché local qatari.

M. Zitouni a écouté, en outre, un exposé détaillé sur le projet intégré de la société "Baladna" en Algérie, avant de visiter l'Autorité des zones franches du Qatar.

Lors de cette visite, M. Zitouni était accompagné du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula, et du président de l'Union nationale des entrepreneurs publics (UNEP), Charaf Eddine Amara, ainsi que du chargé de la gestion de la Chambre algérienne de commerce et d'industrie (CACI), Hocine Zaoui.