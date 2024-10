Pas moins de 205 exploitations agricoles ont été raccordées au réseau d’électricité, dans la wilaya de Tissemsilt, depuis 2021, dans le cadre des actions visant à promouvoir l’activité agricole dans la région, a-t-on appris de la direction de wilaya de distribution de l’électricité et du gaz.

La chargée de la communication de la société, Samia Sâad, a précisé que l’opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des opérations accordées au secteur de l’agriculture au titre du programme complémentaire décidé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour la wilaya de Tissemsilt.

Le budget global mobilisé pour la concrétisation de cette opération est estimée à 333 millions de dinars, qui a donné lieu à la réalisation d’un réseau électrique de plus de 90 kilomètres.

L’opération a ciblé les différentes entités agricoles "productives", y compris les fermes pilotes spécialisées dans les cultures stratégiques, réparties à travers plusieurs communes de la wilaya dont celles de Tissemsilt, Layoune et Khemisti, a fait savoir la même source.

Par ailleurs, la direction de distribution de l’électricité et du gaz de cette collectivité locale des Hauts-plateaux du Centre-ouest procédera, prochainement, au raccordement de 24 autres exploitations à cette source d’énergie, a indiqué sa responsable de la communication, ajoutant que ses services s’attèlent, actuellement, en collaboration avec le direction des Services agricoles (DSA), à élargir davantage le réseau d’électrification agricole, dans l’optique de relancer l’activité agricole et de créer les opportunités d’investissement dans ce secteur, tous créneaux et filières confondus, dans cette région à haut potentiel agricole.

Le raccordement des exploitations recensées, mené en coordination avec la DSA, se poursuit toujours, a-t-elle souligné.