La production d'olives de la saison agricole 2024-2025 devrait dépasser les 140.000 quintaux dans la wilaya de Guelma, a indiqué, dimanche, le directeur des services agricoles (DSA), Rachid Rehamnia.

La campagne de cueillette, lancée fin octobre et se poursuivra jusqu'à février 2025, s’effectue sur une superficie productive de 6.500 hectares, a précisé le même responsable à l’APS, ajoutant que la surface totale plantée d’oliviers, à travers l'ensemble des communes, dépasse les 9.000 hectares d’oliviers appartenant à des agriculteurs privés et à des exploitations agricoles collectives et individuelles.

Les prévisions techniques de la campagne agricole en cours "font état d’un rendement compris entre 19 et 22 quintaux d’olives par hectare", a encore fait savoir M. Rahamnia, notant que les conditions climatiques "favorables", notamment le volume important de précipitations durant la période sensible du fruit, ont "contribué de manière significative à l'amélioration de la production".

Il est prévu que 95 pour cent de la quantité totale d'olives récoltées servent à la production d'huile, selon le DSA, qui a souligné que la wilaya de Guelma compte 20 pressoirs, entre modernes et traditionnels, répartis sur plusieurs communes. M. Rehamnia a précisé, à ce propos, que le volume d'huile d'olive devant être produit au cours de l'actuelle saison agricole devrait atteindre quelque 2,5 millions de litres, pour un rendement moyen de l’ordre de 21 litres par quintal d'olives.