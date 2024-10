La 21ème édition du Salon international du foncier, de la construction, de l’habitat, des travaux publics et de la céramique "Batiwest 2024", clôturée dimanche au Centre des conventions "Ahmed Benahmed" d’Oran, a été marquée par une présence remarquable des professionnels du secteur, dont le nombre a dépassé les 18.000.

Le Commissaire de cette manifestation économique, Zoubir Ouali, a précisé à l’APS que cette édition a vu un afflux important de visiteurs, particulièrement de professionnels de divers créneaux d’activités du secteur, dont le nombre a dépassé les 18.000, qui ont eu l’opportunité de prendre connaissance des dernières nouveautés dans le domaine des matériaux de construction et de certaines offres foncières proposées par les organisateurs.

Par ailleurs, des discussions et des rencontres bilatérales entre des entreprises spécialisées dans la production de ciment et des promoteurs immobiliers ont eu lieu, lors de ce Salon, qui a été aussi une occasion pour des opérateurs économiques locaux de nouer des relations commerciales avec des sociétés nationales, privées et publiques, notamment celles spécialisées dans l’immobilier et l’habitat, en vue d’encourager le partenariat.

La même source a fait état de l’enregistrement d’une forte demande sur les matériaux de construction émanant d’entreprises et d’opérateurs privés chargés de la concrétisation de projets d’habitat dans la région Ouest.

Il est à signaler que le Salon, organisé par l’agence "SB Events-Com Compagny", a vu la participation de quelque 100 entreprises nationales des secteurs public et privé et 20 autres sociétés étrangères notamment de Turquie (invité d’honneur), d’Espagne, de Chine, d’Allemagne et d’Italie, outre le Conseil du renouveau économique algérien (CREA) et des établissements bancaires spécialisés dans le financement des programmes d’habitat et des établissements relevant du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels.

Durant les 5 jours de ce Salon, devenu un rendez-vous annuel dans l’agenda des manifestations économiques de la capitale de l’Ouest, des rencontres bilatérales ont été organisées entre des opérateurs algériens et leurs homologues étrangers dans le but d'encourager le partenariat, de même que des conférences, qui ont été axées sur les thèmes de la construction, de l'habitat et des énergies renouvelables en Algérie, ainsi que sur les facilités accordées par les établissements financiers aux opérateurs du secteur pour l’accès au crédit ou pour l’extension de leurs activités, note-on.