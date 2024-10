La Marina des Sablettes à Hussein-Dey (Alger) abritera les 8 et 9 novembre, la première édition internationale de Cross fit triathlon (Dz Fit Games) en présence de 120 participants issus de plusieurs pays arabes, a appris l'APS jeudi, auprès de la direction de la jeunesse et des sports et loisirs (DJSL) de la wilaya d'Alger.

Cette compétition ouverte à la catégorie d'âge des 18 ans et plus, sera disputée dans un circuit composée des spécialités suivantes: natation, vélo, course à pied et les épreuves de force.

Selon la même source, ce rendez-vous verra la présence de 120 athlètes (102 messieurs et 18 dames) représentants les wilaya de Tizi-Ouzou, Annaba, Oran, Constantine, Mostaganem, Sétif, Chlef, El-Oued, Biskra et Alger, ainsi que des athlètes de plusieurs pays arabes à l'instar de la Palestine, la Tunisie, la Libye et le Koweït. Cette manifestation sportive est organisée par la DJSL d'Alger en collaboration avec la Ligue algéroise de Triathlon et l'agence ''Novasens''.