Les boxeurs algériens Riyadh Mohamed-Meziane (-50 kg) et Dahlal Islam (-70 kg), ont été éliminés dès le premier tour des championnats du monde juniors (26 octobre-2 novembre), lors de la première journée disputée samedi au Pueblo Convention Center du Colorado aux Etats-Unis.

Dans la catégorie des moins de 50 Kg, Riyadh Mohamed-Meziane a perdu son combat face à l'Allemand Mohamed Al Manouchi par arrêt du juge-arbitre au deuxième round. De son côté, Gahlal Islam (-70 kg) a été dominé par son adversaire du jour, le Kazakh Dias Serikuly (5-0).

Pour les autres boxeurs engagés lors de ce rendez-vous mondial, Mohamed Abdessamed Yahiaoui (-55 kg), exempté du premier tour, montera sur le ring à partir des huitièmes de finale face au vainqueur du combat opposant l'Australien Jacob Freind à l'Indien Krrish Pal. En cas de succès, l'Algérien affrontera, pour le compte des quarts de finale, le vainqueur du combat opposant le Britannique Joseph Turner au Thaïlandais Kangpi Bokhunthod.

Le boxeur Ilyas Akram Laali (-65 kg) effectuera son entrée en lice à partir des 8es de finale, en défiant le Lituanien Emmanuils Sidorenko. En cas de victoire, il affrontera le victorieux du combat opposant l'Ukrainien Laksym Nizhensky au Suédois Saïd Mamergov, pour le compte des quarts de finale.

Pour leur part, Mustapha Abdou (-75 kg) et Tarik Benhaddad (-90 kg), croiseront les gants respectivement avec les représentants de la République Tchèque, Frantisek Martin Rusnak et de la Corée du Sud, Sangin Park, pour le compte des quarts de finale.

Plus de 180 boxeurs (garçons et filles) de 30 pays prennent part au rendez-vous du Colorado dont l'Algérie qui participer avec un effectif composé de six boxeurs, sous la conduite des entraîneurs Fratsa Mourad, Bourenane Brahim et Arab Hamza.

