Le Mouvement de la société pour la paix (MSP) a organisé, samedi à Alger, un séminaire national des présidents des Assemblées populaires communales et de wilaya relevant de la formation politique, sous le thème "Les collectivités locales entre opportunités de développement et défis juridiques et financiers".

Présidant l'ouverture de ce séminaire, le président du MSP, Abdelaali Hassani Cherif, a souligné la nécessité d'"accompagner les élus du mouvement pour le parachèvement du processus de développement dans les communes qu'ils administrent et la concrétisation de leurs promesses électorales au service des citoyens, et ce, dans le cadre de la consolidation de la vision de réforme des assemblées élues". Au titre de cette réforme, le MSP plaide pour "l'élargissement" des prérogatives des élus, tout en insistant sur la nécessité pour l'ensemble des acteurs de s'acquitter de leurs rôles respectifs dans la réalisation du développement local, qui exige une réforme des finances locales, a expliqué M. Hassani Cherif.

Il a, dans ce sens, appelé les élus de sa formation politique à participer au débat sur la révision des codes communal et de wilaya.