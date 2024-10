Sur sa lancée, le CS Constantine, vainqueur dans le derby de l'Est à domicile face à l'ES Sétif (2-1), a rejoint provisoirement le MC Alger en tête du classement du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, alors que le CR Belouizdad continue sa descente aux enfers en s'inclinant sur le terrain du NC Magra (1-0), à l'occasion de la 6e journée, devant se poursuivre samedi.

Le CSC, auteur de deux succès de rang, a réussi à réaliser la passe de trois, en s'offrant une équipe de l'Entente qui aurait pu prétendre à revenir à la maison avec le point du nul.

Le transfuge du MC Alger Tahar Fathallah a permis au CSC de prendre l'avantage tôt dans la partie (6e), avant que Bacha ne permette à l'Entente d'égaliser, sur un excellent travail individuel (21e). Il s'agit du premier but pour l'ancien joueur de l'USM Alger, arrivé durant l'intersaison à Sétif.

Le club constantinois a marqué le but de la victoire peu avant la pause, sur une tête de l'attaquant Belhocini (40e), qui signe son deuxième but personnel, après celui inscrit à domicile face au MCA (1-1), lors de la 3e journée.

Ce match face à l'ESS permet au CSC de purger son sixième et dernier match à huis clos, une sanction infligée la saison dernière suite aux incidents survenus lors du match face à l'USM Alger.

A l'Est du pays, le CR Belouizdad, vice-champion d'Algérie, continue de manger son pain noir, en s'inclinant chez le NC Magra (1-0). Les locaux, auteurs d'un matchs correct, sont parvenus à inscrire l'unique but de la partir grâce à leur nouvelle recrue Djabout (75e).

Le Chabab, sans la moindre victoire en six matchs joués, pourrait se retrouver en position de lanterne rouge à l'issue de cette journée, alors que le NCM parvient à sortir la tête de l'eau en signant son premier succès depuis le début du nouvel exercice.

Le PAC n'y arrive plus

Battue dans le derby du sud samedi dernier, en déplacement face à l'US Biskra (2-1), la JS Saoura a réussi à réagir devant son public en venant difficilement à bout du MC El-Bayadh (1-0). Le défenseur Akacem à délivré les siens en fin de match d'un coup franc direct (87e). La JSS a terminé la partie en infériorité numérique après l'expulsion de l'attaquant Saâdi dans le temps additionnel (90e+2)

En revanche, le MCEB retombe dans ses travers en s'inclinant après avoir réalisé deux victoires de suite, qui lui ont permis de quitter la zone rouge.

Le dernier match disputé vendredi soir, a mis aux prises le Paradou AC et le MC Oran, au stade du 5-juillet, et s'est soldé sur un score de parité (2-2), qui n'arrange pas les affaires du Paradou, qui aligne un cinquième match sans victoire (3 défaites et 2 nuls, NDLR).

Le PAC a ouvert le score peu avant la mi-temps par Soukkou (43e), profitant d'un mauvais dégagement du portier oranais Rahmani. En seconde période, les Oranais ont réussi à égaliser sur un penalty transformé par le capitaine Dahar (59e), suite à une faute commise en pleine surface par Kaâssis sur Benamara.

Les locaux ont repris l'avantage par le buteur maison Boulbina (83e), ce dernier rejoint Dib (CSC) en tête du classement des buteurs avec 4 buts chacun. Les Oranais ont rapidement réagi en égalisant par Boukholda (87e), suite à une faute de main du portier du PAC. Un bon point pris par le MCO qui confirme son redressement sous la houlette de son nouvel entraîneur malien Eric Sékou Chelle.

En ouverture de cette journée, le MC Alger, a été tenu en échec jeudi soir à domicile face à l'Olympique Akbou (0-0), au stade olympique du 5-juillet. Les attaquants du "Doyen" ont buté sur une solide défense d'Akbou qui a su préserver le précieux point jusqu'au sifflet final.

Il s'agit d'un coup d'arrêt pour le champion d'Algérie en titre, qui restait sur deux victoires de rang. De leur côté, les joueurs de l'entraîneur tunisien Moez Bouakaz parviennent à réagir après avoir été accrochés lors de la précédente journée, à domicile face à l'ASO Chlef (0-0). Trois matchs se joueront samedi en clôture de cette 6e journée : ASO Chlef - USM Alger (16h00), JS Kabylie - USM Khenchela (17h30), et ES Mostaganem - US Biskra (17h45).

Les résultats partiels et classement

Résultats partiels à l'issue à des matchs de la 6e journée du championnat de la Ligue 1 Mobilis de football, disputés jeudi et vendredi, devant se poursuivre samedi :

Jeudi, 24 octobre :

MC Alger - Olympique Akbou 0-0

Vendredi, 25 octobre :

NC Magra - CR Belouizdad 1-0

CS Constantine - ES Sétif 2-1

JS Saoura - MC El-Bayadh 1-0

Paradou AC - MC Oran 2-2

Samedi, 26 octobre :

ASO Chlef - USM Alger 16h00

JS Kabylie - USM Khenchela 17h30

ES Mostaganem - US Biskra 17h45

Classement : Pts J

1). MC Alger 12 6

--). CS Constantine 12 6

3). USM Alger 11 5

--). Olympique Akbou 11 6

5). US Biskra 8 5

--). ES Sétif 8 6

--). MC Oran 8 6

8). JS Saoura 7 6

9). JS Kabylie 6 5

--). USM Khenchela 6 5

--). MC El Bayadh 6 6

--). NC Magra 6 6

13). Paradou AC 5 6

14). ES Mostaganem 4 5

--). ASO Chlef 4 5

--). CR Belouizdad 4 6.