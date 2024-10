La Fédération algérienne de football (FAF) a dévoilé les dates des deux dernières rencontres des Verts contre respectivement la Guinée équatoriale et le Liberia, comptant pour les cinquième et sixième journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, groupe E.

Ainsi, la rencontre Guinée équatoriale -Algérie comptant pour la cinquième journée du groupe (E) des qualifications de la CAN 2025, aura lieu le jeudi 14 novembre 2024 à l'Estadio de Malabo. Le coup d’envoi est programmé à 14h00 (heure locale).

D'autre part, le match Algérie - Libéria, comptant pour la sixième et pénultième journée du groupe (E) des qualifications de la CAN 2025, se déroulera le dimanche 17 novembre 2024 au stade Hocine Aït Ahmed de Tizi-Ouzou à 17h00.

Les Verts (12 points) ont scellé leur qualification à deux journées de la fin, dans un groupe qu'ils ont totalement dominé, devant la Guinée-équatoriale (7 pts) et le Togo (2 pts ), alors que le Libéria ferme la marche (1 pt). Les deux premiers des 11 groupes des éliminatoires seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

Guinée équatoriale- Algérie : Le Béninois Louis Houngnandande au sifflet

Un quatuor d'arbitres béninois sous la conduite de Djindo Louis Houngnandande, dirigera la rencontre Guinée équatoriale -Algérie comptant pour la cinquième et avant dernière journée du groupe (E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2025, prévue le jeudi 14 novembre 2024 à l'Estadio de Malabo.

Le directeur de jeu Houngnandande, sera assisté de ses deux compatriotes, Eric Aymar Ulrich Ayimavo (1er assistant) et Koudogbo Augustin Kougbemede (2e assistant). Le quatrième arbitre est Issa Mouhamed.

C'est le même quatuor d'arbitres qui avait officié le match aller entre l'Algérie et la Guinée équatoriale (2-0), disputé le 5 septembre dernier au stade Miloud Hadefi d'Oran pour le compte de la première journée des qualifications de la CAN 2025. Les deux buts algériens avaient été inscrits par Aouar (70e) et Gouiri (90e+5e).

