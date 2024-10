Les triplettes seniors messieurs d'Alger et Touggourt en dames ont remporté la Coupe d'Algérie de pétanque jeu court triplette, disputée durant deux jours à la maison de jeunes de Chettia, dans la wilaya de Chlef.

La triplette d'Alger, composée de Boualem, Babouni et Imad, s'est imposée en finale face à leur adversaire de Tlemcen sur le score de 13 à 08. La troisième place est revenue à l'équipe de Boufatis (Oran).

Chez les dames, c'est la triplette de Touggourt qui s'est adjugée le trophée en battant en finale l'équipe d'Alger sur le score de 13 à 09.

Le titre des cadets garçons a été remporté par l'équipe de Chattia (Chlef) vainqueur en finale face à l'équipe de Boufarik 13 à 03.

Selon les organisateurs, le niveau technique de la compétition a été jugé "appréciable", signalant que les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans une ambiance festive.

Cette manifestation sportive de deux jours, organisée par la Fédération algérienne des sports de boules, en collaboration avec la Ligue de Chlef de sport de boules, a regroupé 76 triplettes en cadets et seniors masculin et féminin vainqueurs de différentes phases de wilayas du pays, en plus de triplettes lauréates du trophée de la saison passée.

Les vainqueurs ont été récompensés par des trophées et des cadeaux, lors de la cérémonie de clôture, qui a eu lieu en présence des membres de la Fédération algérienne des sports de boules et de représentants de la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya de Chlef.