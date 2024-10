Une délégation du Conseil de la nation fera partie, les 26 et 27 octobre en cours à Accra (Ghana), à la 2e Assemblée de la Conférence des Présidents des Parlements Africains en vue de l'adoption de la Charte constitutive de cette Conférence, indique jeudi un communiqué de la chambre haute du Parlement.

"Sur instruction du président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, une délégation parlementaire du Conseil prend part à la 2e Assemblée de la Conférence des Présidents des Parlements africains, qui se déroulera à la capitale de la République du Ghana les 26 et 27 octobre 2024", précise le communiqué.

La délégation est composée du vice-président du Conseil de la Nation, Salem Ben M'barek, représentant le président du Conseil de la nation, ainsi que des sénateurs, Belhadj Bassam Abdou et Benhdia Youcef Reda.