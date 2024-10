Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, a achevé sa visite officielle en Corée du Sud, effectuée à l'invitation de son homologue, le président de l'Assemblée nationale de Corée du Sud, M. Woo Won-shik, a indiqué, vendredi, un communiqué de la chambre basse du Parlement.

Au troisième et dernier jour de sa visite, le président de l'APN a visité les Groupes "Hyundai" et "LG", ainsi que le Musée national de Corée.

Au niveau du groupe "Hyundai", M. Boughali a suivi les différentes étapes de fabrication et visité plusieurs départements importants, notamment celui des véhicules du futur équipés de technologies hydrogène et électronique, précise la même source.

Lors d'une rencontre avec les responsables du Groupe Hyundai, en présence de la délégation l'accompagnant ainsi que de l'ambassadeur d'Algérie en Corée, M. Boughali a salué "l'évolution de l'activité du Groupe, citant notamment "Les préparatifs du Groupe pour implanter une usine en Algérie en 2025", indique le communiqué.

Selon les estimations des responsables, le réseau de montage des véhicules Hyundai à travers le monde "devrait atteindre 15 usines, avec une capacité de production prévue de 1,5 million de véhicules en Corée, et 3 millions de véhicules dans les usines de production à l'étranger".

Dans ce cadre, ajoute la même source, le président de l'APN s'est dit "convaincu que l'usine de Hyundai en Algérie pourrait augmenter les taux de production pour répondre à la demande croissante pour cette marque", ce qui permettra à l'avenir d'exportateur vers l'Afrique".

Le président de l'APN a rappelé les avantages contenus dans la loi sur l'investissement, mettant en avant « l'amélioration du climat des affaires en Algérie ainsi que le rôle des startups dans le développement du tissu de sous-traitance, contribuant ainsi à accroître le taux d'intégration dans la fabrication locale".

Au centre de recherche et de développement du groupe "LG", plus précisément au niveau de la "galerie de l'innovation", M. Boughali s'est enquis des produits de robots de troisième génération exploités pour les services hôteliers, de restauration, et domestiques. Il a également inspecté les pièces détachées pour véhicules électroniques, telles que les tableaux de commande, les batteries et les dispositifs de recharge fabriqués par l'intelligence artificielle.

Il a également écouté des explications concernant l'extension de l'activité du centre scientifique du groupe "LG" pour inclure d'autres domaines, à l'instar de la fabrication des médicaments et des technologies agricoles.