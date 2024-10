L'Algérie a condamné "avec force" les attaques militaires menées par l'entité sioniste contre la République islamique d'Iran, exprimant sa solidarité avec les Iraniens suite à cette "odieuse" agression en "violation flagrante" de la charte des Nations Unies. , a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger.

"L'Algérie condamne avec force et dénonce avec fermeté les attaques militaires menées à nouveau par l'armée d'occupation israélienne contre la République islamique d'Iran, tout en exprimant sa solidarité avec les frères en Iran suite à cette odieuse agression qui constitue une atteinte éhontée à la souveraineté de leur pays et une violation flagrante de la charte des Nations Unies et des principes du droit international", lit-on dans le communiqué.