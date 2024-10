L'Observatoire Universitaire International du Sahara Occidental (OUISO) a exhorté vendredi le président français Emmanuel Macron à "reconsidérer" sa position sur la question du Sahara occidental, jugeant "essentiel" que la France "aligne" sa position avec les arrêts de la Cour de justice de l'UE qui a confirmé, une nouvelle fois, le statut "séparé" et "distinct" dont dispose ce territoire par rapport à celui du Maroc.

"Il est essentiel que la France, en tant que nation respectueuse des droits humains et des principes du droit international, aligne sa position sur le Sahara occidental avec les arrêts de la CJUE et, plus généralement, avec toutes les résolutions des Nations unies en la matière", a plaidé l'Observatoire, dans une lettre adressée au président Macron.

L'Organisation a rappelé, dans ce contexte, que le 4 octobre dernier, la haute juridiction européenne a rendu un arrêt "majeur" qui met fin aux accords commerciaux entre l'UE et le Maroc, en affirmant qu'ils avaient été conclus au mépris des droits du peuple sahraoui et de son droit à l'autodétermination et, de surcroît, du principe de l'effet relatif des traités.

"Ce principe stipule que les engagements pris par les Etats de l'Union et le Maroc dans un traité n'engagent que les parties signataires, sans créer d'obligations pour le Sahara occidental, considéré comme territoire tiers", a expliqué l'Observatoire, soulignant "le caractère séparé et distinct des territoires du Maroc et du Sahara occidental", rappelé à de nombreuses reprises (décembre 2016, février 2018 et septembre 2021 notamment) par cette juridiction à laquelle "la France a accepté de se soumettre en adhérant à l'Union européenne".

Selon l'OUISO, "cet arrêt renforce la légitimité du Front Polisario", reconnu comme l'unique représentant du peuple sahraoui et qui a désormais un accès garanti devant le juge européen, celui-ci ayant reconnu la recevabilité de ses requêtes.

Encourageant "vivement" Macron à "reconsidérer" sa position sur cette question, l'OUISO a jugé "impératif" que la France "soutienne un dialogue inclusif et respectueux des droits du peuple sahraoui, contribuant ainsi à un règlement juste et durable de ce conflit de décolonisation".

Dans une lettre adressée au roi du Maroc en juillet, le président français Emmanuel Macron avait affirmé considérer que "le présent et l'avenir du Sahara occidental s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine".

Une position "en totale contradiction avec le droit international et européen", a estimé l'Observatoire qui a appelé le président français à "un réexamen approfondi, notamment à la lumière des récents développements juridiques".

De plus, "votre affirmation quant à la souveraineté marocaine sur ce territoire, gage selon vous de stabilité et de prospérité dans cette région, va à l'encontre des décisions de justice rendues en l'espèce et ne fera qu'augmenter les tensions entre les pays du Maghreb et entre ces derniers et l'Europe", a-t-il averti.

Des manifestations à Dakhla occupée pour dénoncer une situation "intenable"

La ville occupée de Dakhla a été le théâtre de manifestations populaires organisées par des militants sahraouis mercredi, pour dénoncer la situation "intenable" occasionnée par l’occupation marocaine, rapportent des médias.

Des militants sahraouis ont mené ces manifestations pour exprimer le ras-le-bol face à l’aggravation de la répression imposée par la colonisation marocaine et dénoncer des conditions de vie intenables, de plus en plus difficiles ainsi que la violation constante des droits de l’homme.

Durant ces manifestations, les militants sahraouis ont exprimé leur "ferme détermination à lutter pour la liberté et l’autodétermination du Sahara Occidental", rapportent les médias.

Face à l’importance des manifestations, les autorités marocaines ont répondu par une "répression sévère, mobilisant les forces de sécurité et les forces militaires pour disperser les manifestants", témoigne le media Mapmaghrebine.

Cependant, "la détermination de la population sahraouie semble inébranlable, suscitant l'espoir d'un avenir de liberté et de justice", assure le média.