Le ministre tchadien de la Santé publique, Abdelmadjid Abderahim, a lancé vendredi une opération de vaccination infantile contre la pneumonie, la diarrhée à rotavirus et le paludisme.

Selon un communiqué de l'Organisation mondiale de la santé, ce projet marque une avancée considérable dans les efforts que le pays d'Afrique centrale déploie pour préserver la santé et le bien-être de millions d'enfants vulnérables.

En plus du vaccin antipaludique R21 introduit dans 28 districts prioritaires pour 168.522 enfants âgés de six à 15 mois, le Tchad déploie aussi les vaccins antipneumococciques conjugués PCV13 et antirotavirus, ciblant 19,7 millions d'enfants âgés de six mois à cinq ans.

C'est la première fois que ces trois vaccins sont rendus disponibles au Tchad, grâce aux partenaires techniques et financiers, afin de réduire le taux de mortalité et morbidité infantile, selon M. Abderahim.

Pour le représentant des partenaires au Tchad, John Efodi, le Tchad est le 14e pays africain à introduire le vaccin antipaludique R21, avec 43% de consultation, 36% d'hospitalisation et 30% des décès hospitaliers liés au paludisme.