La nécessité d'apporter un soutien psychologique aux femmes atteintes de cancer du sein pour améliorer leur état, a été soulignée par les participantes à une rencontre de sensibilisation sur la prévention de cancer du sein, organisée à Adrar, a-t-on appris vendredi des organisateurs.

Lors de cette rencontre, organisée jeudi en coordination avec les services de la direction locale de la Santé, la cellule de solidarité de proximité et le Croissant rouge algérien, et animée par des médecins spécialistes, les intervenantes ont mis en avant l'importance du dépistage précoce du cancer du sein chez les femmes âgées de plus de 40 ans, rappelant intérêt d'effectuer un auto-examen (palpation) mensuel des seins.

Les participants ont également proposé aux femmes psychologues et médecins spécialistes du Centre anti-cancer (CAC) d'Adrar et d'autres structures de santé de sensibiliser sur l'importance de l'alimentation saine et bien équilibrée pour éviter de contracter cette maladie dangereuse.

Dans ce contexte, il a été aussi recommandé la sensibilisation sur l'importance du dépistage précoce, notamment dans les zones reculées, la pratique régulière d'activités physiques pour diminuer le risque de cette pathologie.

Il s'agit aussi de consulter des médecins sur les examens périodiques et les facteurs personnels qui augmentent le risque, ainsi que de veiller à entamer les soins dès la détection de changements anormaux pour d'augmenter les chances de guérison, ont-ils soulignés.

En marge de cette rencontre organisée à l'Ecole supérieure d'agriculture saharienne d'Adrar , des consultations volontaires sur le dépistage précoce du cancer du sein ont été initiées au profit des étudiantes de l'école.

Des consultations similaires ont été organisées dans les résidences universitaires des filles de la wilaya, menées par un personnel médical et des psychologues, ont indiqué les organisateurs.