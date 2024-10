Le 5e Congrès international de la Société algérienne de nutrition (CI-SAN 2024) se tiendra, à Oran du 6 au 8 novembre prochain, à la connaissance des organisateurs.

De 250 médecins de diverses spécialités prendront par à cet évènement, qui comporte des dizaines de conférences et ateliers, animés par des experts algériens et étrangers, a fait savoir la présidente de la Société algérienne de nutrition le Pr Malika Bouchenak Khelladi.

Ce Congrès se veut un espace d'échanges et de discussions sur des thématiques d'actualité, at-elle souligné, ajoutant que plusieurs thèmes sur différents aspects de la nutrition seront abordés au cours de cet évènement de trois jours.

"Cette rencontre scientifique abordera un large éventail de thématiques en rapport avec la nutrition, allant de l'allaitement maternel, la nutrition et la grossesse, la nutrition infantile, jusqu'à la nutrition sportive, la nutrition et les compléments alimentaires, en passant par le rapport de la nutrition à certaines maladies, comme les facteurs de risque cardiométabolique (obésité, HTA, Diabète), la nutrition et les cancers, entre autres", at-elle précisé.

Il s'agit également d'aborder des thématiques "très spécialisées", comme la nutrition et la dialyse intrapéritonéale, les composés bioactifs, les biotechnologies de la nutrition.